Bakan Karaismailoğlu, Siirt'te ulaşım yatırımlarını inceledi

AA

Karaismailoğlu (sol 4) daha sonra Siirt-Pervari kara yolunun Alkumru Barajı'ndan etkilenen yol kesiminde, 2012'de yapılan, 188 kilometre uzunluğunda 5 açıklıklı 13 metre genişliğinde öngörme basit kirişli betonarme Kilis Köprüsü'nde inceleme yaptı. İncelemede Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu (sağ 4),AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören (sol 3),AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik (sol 2),İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay (sağ 3),Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu (sağ) ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç (sağ 2) da yer aldı.