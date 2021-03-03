Bakan Karaismailoğlu TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Bakan Karaismailoğlu TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yatırımlarda demir yolunun biraz daha yukarı çıkıp kara yolunun biraz daha aşağı ineceğini belirterek "Ama özellikle Anadolu'daki kara yolu yatırımlarımız devam edecek." ifadesini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi
AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karaismailoğlu TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeleri ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi, komisyon üyelerinin görüş ve önerilerini dinledi, sorularını yanıtladı.

Karaismailoğlu, Bakanlığının proje ve yatırımlarının anlatıldığı sunumun ardından yaptığı konuşmada, son yıllarda demir yolu yatırımlarına ağırlık verdiklerini vurguladı. Karaismailoğlu, "Yatırımlarda demir yolu biraz daha yukarı çıkıp kara yolu biraz daha aşağı inecek ama özellikle Anadolu'daki kara yolu yatırımlarımız devam edecek. Dengede tutarak yatırımlarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, demir yolu yatırımlarının hem maliyet açısından yüksek hem de zaman alan işler olduğu için projelerin zamana yayılması gerektiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Yazın Ankara-Sivas hattını hizmete açacağız. Konya'yı Karaman'a bağlayacağız. Bursa'yı Ankara-İstanbul hattına bağlamak için çalışmalar devam ediyor. Mersin-Gaziantep arasında yine altyapı çalışmaları devam ediyor. Üstyapı ihalesini de yaptık. Konya'yı Mersin'e bağlayan hattı tamamladığımızda demir yolları ağımızı genişleteceğiz. Yük hatlarında önemli çalışmalarımız var. Sanayi bölgeleri ve limanları demir yolu ağlarına bağlayıp, üreticinin lojistik maliyetlerini düşürme amaçlarımız var. Hava yollarında ise altyapımızı oluşturduk."

Yatırımların yüzde 18'inin yap-işlet-devret modeli, yüzde 82'sinin bütçeyle yapıldığının altını çizen Karaismailoğlu, "Bütün projeleri bir anda hayata geçirmek mümkün değil. Arkadaşlarımız fizibilite çalışmaları yapıyor. Dört bir koldan ülkemizin her bir noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Komisyon üyelerimizle istişare etmek, görüş alışverişinde bulunmak için toplandık. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Tahir Akyürek ise komisyon olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı proje ve yatırımlarına verdikleri öneme dikkati çekerek Bakanlıkla iş birliği içinde ortaya çıkabilecek problemlerin çözülmesi kısmında ellerinden gelen desteği vereceklerini bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ev ve mutfak eşyaları ihracatı salgına rağmen 2,6 milyar dolara yükseldi
AJANS HABERLERİPandemiye rağmen ihracat arttı