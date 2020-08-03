HABERTURK.COM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Saray-Kırklareli Yolu Temel Atma Töreni’ne katıldı. Kurban Bayramının son gününde temel atma töreni vesilesi ile bir araya gelmiş olmanın mutluluk verici olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, ‘’Tüm vatandaşlarımızın mübarek Kurban Bayramı’nı kutluyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2023 kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin her noktasına hizmet götürüyor, adeta ulaştırma ve altyapı alanında reformlar gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz, ülkemizin her köşesinin dünya ile bağlantısını sağlamak ve kalkınmasına katkıda bulunmak. Böylelikle dünyada ve bölgemizde sarsılmaz bir ekonomik güç olma yolunda ilerleyen ülkemize bu yolda en büyük desteklerden birini vermek. İşte Kırklareli’miz de güzel vatanımızın her köşesi gibi bu büyük hedefe doğru ilerliyor, büyüyor, zenginleşiyor. En büyük dileğimiz sizlerin desteği ve hayır dualarıyla daha pek çok iş başarmak ve gelecekte evlatlarımıza imkanları daha geniş, daha zengin, daha güçlü bir ülke bırakmak. Bizlerle ve yaptıklarımızla iftihar etsinler, örnek alsınlar ve inşallah daha büyük işler başaracak gücü kendilerinde bulsunlar‘’ dedi.

“KIRKLARELİ'NİN BÜYÜRKEN ARTAN İHTİYAÇLARI İÇİN YENİ PROJELER ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Kırklareli’nin büyürken ihtiyaçlarının arttığını ve Bakanlık olarak bunların farkında olduklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak Kırklareli için yeni projeler ürettiklerini söyledi.

Kadim tarihi, kültürel dokusu ve eşsiz doğal güzellikleriyle Trakya’nın saklı cenneti Kırklareli’nin özellikle tarıma dayalı sanayinin hızla geliştiği bir merkez olduğuna dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, “ Bugün de Kırklareli’mize iki bayram müjdesi ile geldik. Şu anda Saray-Kırklareli Yolu’nun temelini atıp ardından da Edirne-Kırklareli Yolu’nun 11 kilometrelik kısmını bölünmüş yol olarak hizmete açacağız” ifadelerini kullandı.

-ARAY-KIRKLARELİ YOLU'NUN 2022 YILI İLK ÇEYREĞİNDE BİTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Bakan Karaismailoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Temelini atacağımız, Kırklareli’ni Saray üzerinden bir başka tarım ve sanayi kentimiz Tekirdağ’a bağlayan Saray-Kırklareli Yolu’nun toplam uzunluğu 71,1 km. 11 kilometrelik Kırklareli Şehir Geçişinin üstyapı iyileştirmesiyle birlikte, Çakıllı, Vize ve Pınarhisar Çevre Yollarının dahil olduğu 27,5 kilometrelik kesim bölünmüş yol, kalan 43,6 kilometrelik kesim ise tek yol standardında tamamlanacak. 185 metre uzunluğunda 4 adet köprünün de yer aldığı 7,5 kilometrelik Pınarhisar Çevre Yolunu 2021 yılı içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Projenin tamamını ise 2022 yılı ilk çeyreğinde bitirmeyi hedefliyoruz.

Böylelikle bu hat üzerinde daha güvenli ve konforlu bir ulaşım tahsis edilecek, ulaşım süresi 78 dakikadan 45 dakikaya düşecek. Saray, Vize, Pınarhisar ilçeleri arasında ağır taşıt trafiği rahatlayacak, Saray-Kırklareli Yolu; Kırklareli ilinin kuzeybatısından İstanbul Havalimanı’na ulaşımı da sağlayacak.

Projenin tamamlanmasıyla zamandan yıllık 78 milyon TL, akaryakıt tüketiminden ise yıllık 20 milyon TL olmak üzere, yıllık toplam 98 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon emisyon salınımında ise 8 bin 823 ton azalma olurken çevresel açıdan da yeni yolumuzun katkılarını göreceğiz.”

KIRKLARELİ'NİN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISINDA YAKLAŞIK 2 MİLYAR 337 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Bakan Karaismailoğlu ile yapılan yatırımlara ilişkin de şu bilgileri verdi:

‘’Kırklareli’miz bizim için memleketin her köşesi gibi çok kıymetli. Son 18 yılda adeta Kırklareli’mizin kaderini değiştirecek büyük projelere imza attık. Geriye baktığımızda Kırklareli’nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 2 milyar 337 milyon lira yatırım yaptık. Kırklareli’yi; Edirne’ye, Tekirdağ’a ve İstanbul’a bölünmüş yol ile bağlıyoruz. 2003 yılında 77 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 224 kilometreye çıkardık. Kırklareli’nin demiryolu altyapısı için de çok önemli yatırımlar yaptık. Halkalı-Hudut Hattı, Halkalı-Çerkezköy-Seyitler arası 60 kilometre, İstanbul- Demirköprü, Pehlivanköy- Kapıkule Hattı Pehlivanköy- Hudut, Demirköprü- Seyitler- Çerkezköy arası 218 Kilometre ve Velimeşe-Hudut arası 140 kilometre demiryolu yenilemesi yaptık.”

"KIRKLARELİ, HALKALI-KAPIKULE HIZLI TREN PROJESİYLE İPEK DEMİRYOLU GÜZERGAHINDA ÖNEMLİ BİR MERKEZ OLACAK"

asında, 62 kilometresi Kırklareli’nden geçen 229 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesi ile Kırklareli’ni İpek Demiryolu güzergâhının önemli merkezlerinden biri haline getireceklerini vurgulayan Karaismailoğu, “Bu proje kapsamında Kırklareli’nde Babaeski, Lüleburgaz ve Büyükkarıştıran istasyonlarını kuracağız. Projenin tamamlanmasıyla; mevcut hat kapasitesi 4 kat artacak. Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya; yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya düşecek. ‘’ diye konuştu.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI HAMLELERİ TÜM DÜNYADA SES GETİRİYOER

Kırklareli’nin yollarını açarken erişim altyapısını da unutmadıklarının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, 2003 yılında 750 kilometre olan fiberoptik kablo altyapısı uzunluğunun 3 bin 617 kilometreye çıktığını söyledi. Yaptıkları ulaştırma ve altyapı hamlelerinin tüm dünyada ses getirdiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, ‘’Bu güçlü ulaştırma ve altyapı hamlesinin iki çok önemli hedefi var. Birincisi, ülkemizi kuzey-güney ve doğu-batı hattında dünya ticaretinin en önemli lojistik koridorlarından biri haline getirmek. Bu uluslararası konum, bizlerin ve gelecek nesillerin hayatlarına büyük bir ekonomik zenginlik olarak yansıyacaktır. İkinci olarak yaptığımız yollar, köprüler, demiryolları, havalimanları birer mühendislik projesi oldukları kadar, sosyo-ekonomik projeler. Memleketimizde güvenli ve dünya standartlarında yolları götürebildiğimiz her nokta, yatırımcıların göz bebeği olmakta, vatandaşlarımız için istihdam olanakları doğmakta ve turizm gelirleri artmakta. Diğer yandan ülkemizde sosyo-kültürel yaşam, okullar ve üniversiteler hep yollarla birlikte gelişiyor. Her bir yeni ulaştırma ve altyapı projesi bulunduğu bölgede gençlerimizin yaşam kalitelerine gözle görülür katkılar sunuyor. Daha iyi bir geleceğe kavuşabilmeleri için fırsat eşitliği sağlıyor. İnşallah Kırklareli’mizde attığımız her adım ve tamamlanan projelerimiz de, sanayi, turizm, ticaret, istihdam ve sosyal yaşam bakımından imkanları kat be kat artıracak” ifadelerini kullandı.

“HİZMET AŞKI İLE ÇIKTIĞIMIZ BU YOLDA BİZİ YOLUMUZDAN ALIKOYABİLECEK HİÇBİR GÜÇ YOKTUR"

Kırklareli’nin gelişimi, kalkınması için yapılan işlerin sonuçlarını hep birlikte göreceklerini ve Cumhuriyetin 100. Yılı için koyulan hedeflere hep birlikte ulaşarak gururlanacaklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

‘’Projede bizzat çalışan Kırklarelili hemşerilerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve işçi kardeşlerime gayretleri için şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Her daim, el ele vererek, birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Hizmet aşkı ile çıktığımız bu yolda bizi yolumuzdan alıkoyabilecek hiçbir güç yoktur. Beklediğimiz yegȃne ödül ise sizlerin ve gelecek nesillerin ülkemizle ve yaptığımız işlerle gurur duymasıdır. Temelini attığımız Saray-Kırklareli Yolu projesi Kırklareli’mize hayırlı olsun.”