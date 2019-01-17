Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık merkez binasında gerçekleşen kabul yaklaşık 30 dakika sürdü.

Kabulde Ali Koç, Bakan Kasapoğlu’na üzerinde isminin yazılı olduğu 34 numaralı Fenerbahçe forması hediye etti.

Ali Koç daha sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ziyarette bulundu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ali Koç'un yanı sıra başkan vekili Semih Özsoy ve yönetim kurulu üyelerinin, Ankara'da Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u ziyareti sırasında Fenerbahçe ve ülke sporuyla ilgili çeşitli görüşmelerde bulunduğu belirtildi.