Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, şampiyon olduğu 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın madalya seremonisinde, ikinci sıradaki İranlı sporcunun kendi bayrağını Türk bayrağının önünde açmasını nazik bir şekilde engelleyen Selen Gündüz'ü, gösterdiği milli hassasiyetten dolayı tebrik etti.

Milli sporcuya Türk bayrağı hediye eden Bakan Kasapoğlu, şampiyonluk hikayesini ve madalya kürsüsünde yaşananları Selen Gündüz'den dinledi.

Milli tekvandocunun ay-yıldızlı bayrakla gösterdiği milli hassasiyetin kendilerini duygulandırdığını belirten Bakan Kasapoğlu, milli sporcunun söz konusu davranışıyla birçok gence örnek olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Selen Gündüz'ün gelecek yıllarda ay-yıldızlı bayrağı başta olimpiyatlar olmak üzere birçok organizasyonda başarıyla temsil edeceğine yürekten inandığını ifade etti.