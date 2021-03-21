Kasapoğlu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle, down sendromlu şampiyon özel sporcularla da Vodafone Park'ta bir araya geldi.

Karşılaşma öncesi stat girişinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Kasapoğlu, "Onlarla beraber olmak, onların önündeki engelleri kaldırmak hem bizlerin sorumluluğu hem bizler için mutluluk kaynağı. Her alanda her geçen gün özel sporcular olarak şanlı bayrağımızı göndere çektirerek bizleri aynı zamanda gururlandırıyorlar." dedi.

Özel sporcuların son 8 yılda birçok madalya kazandığını hatırlatan Kasapoğlu, "İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte de, 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da bizleri çok mutlu edecekler. Onun için çalışıyorlar. Bugün onlarla beraberiz, derbiyi birlikte izleyeceğiz. Tabii yılda sadece bir gün değil, yılın her günü, her anı onlar için çalışmak; onlarla ilgili her engeli ortadan kaldırmak hepimizin sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

Özel sporcular için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Kasapoğlu, "Çalışmaya devam edeceğiz. Hem gençlerimizi, çocuklarımızı, özel sporcularımızı, onların değerli hocalarını, onlar için her zaman özveriyle, fedakarlıkla çaba gösteren kıymetli ailelerini bugün vesilesiyle tebrik ediyorum. Onlarla birlikte gururlanacağımızı, onlarla sevineceğimizi, bu mutlulukları da paylaşacağımızı özellikle belirtmek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.