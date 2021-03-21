Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDiğer
ABONE OL

Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini down sendromlu sporcularla izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçını Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Down Sendrom Milli Takım sporcularıyla izledi.

Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini down sendromlu sporcularla izledi

Kasapoğlu, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle, down sendromlu şampiyon özel sporcularla da Vodafone Park'ta bir araya geldi.

Karşılaşma öncesi stat girişinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Kasapoğlu, "Onlarla beraber olmak, onların önündeki engelleri kaldırmak hem bizlerin sorumluluğu hem bizler için mutluluk kaynağı. Her alanda her geçen gün özel sporcular olarak şanlı bayrağımızı göndere çektirerek bizleri aynı zamanda gururlandırıyorlar." dedi.

Özel sporcuların son 8 yılda birçok madalya kazandığını hatırlatan Kasapoğlu, "İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte de, 2021 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda da bizleri çok mutlu edecekler. Onun için çalışıyorlar. Bugün onlarla beraberiz, derbiyi birlikte izleyeceğiz. Tabii yılda sadece bir gün değil, yılın her günü, her anı onlar için çalışmak; onlarla ilgili her engeli ortadan kaldırmak hepimizin sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

Özel sporcular için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Kasapoğlu, "Çalışmaya devam edeceğiz. Hem gençlerimizi, çocuklarımızı, özel sporcularımızı, onların değerli hocalarını, onlar için her zaman özveriyle, fedakarlıkla çaba gösteren kıymetli ailelerini bugün vesilesiyle tebrik ediyorum. Onlarla birlikte gururlanacağımızı, onlarla sevineceğimizi, bu mutlulukları da paylaşacağımızı özellikle belirtmek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beril Ülker'den 4 ayrı Türkiye rekoru!
DİĞERBeril Ülker'den 4 ayrı Türkiye rekoru!
Milli güreşçi Kerem Kamal, Tokyo Olimpiyatları'nda! Son dakika spor haberleri
DİĞERKerem Kamal, Tokyo'ya gidiyor!
Son dakika haberi - Tokyo Olimpiyatları için flaş seyirci kararı
DİĞEROlimpiyatlara seyirci yasağı
Milli güreşçi Evin Demirhan, Tokyo Olimpiyatları'na kota aldı
DİĞEREvin Demirhan, Tokyo kotası aldı
Serbest milli güreşçilerden 2 gümüş, 1 bronz madalya
DİĞERMillilerden 2 gümüş, 1 bronz madalya
Milli güreşçiler Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz, Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı
DİĞERMilli güreşçiler olimpiyat vizesi aldı
Olimpiyat şampiyonu Nazarov'a 2 yıl men cezası
DİĞEROlimpiyat şampiyonu Nazarov'a 2 yıl men
Milli atletler, Bakan Kasapoğlu'na toprak, deniz suyu ve Türk bayrağı getirdi
DİĞERBakan Kasapoğlu'na anlamlı emanet
ABD'li golfçü Tiger Woods taburcu edildi
DİĞERTiger Woods taburcu edildi
Bakanı Kasapoğlu duyurdu: Milli sporcu bursunun kapsamı genişletildi
DİĞERMilli sporcu bursunun kapsamı genişletildi