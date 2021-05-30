"Bir şey söylerse mutalaka olur"

Serbest dalışa başlama sürecine ilişkin Bakan Kasapoğlu’na bilgiler veren mili sporcu Uruk, geçtiğimiz yıl serbest dalışta dünya rekoru kırmak için Meksika'nın Valladolid kentine gittiğini, korona virüs salgını nedeniyle dalış yapacakları yerlere ulaşma imkanları olmadığı için yaklaşık 1 ay bu ülkede beklediğini kaydetti.

Meksika'da mahsur kaldığı süreçte, Bakan Kasapoğlu’nun “Pandeminin Türk sporuna irtifa kaybettireceğine inanmıyorum” açıklamasını gördüğünü kaydeden milli sporcu, “Size durumumu anlatan bir mesaj yazdıktan sonra benimle iletişime geçtiniz ve her zaman yanımda oldunuz. Süreç boyunca verdiğiniz bütün destekler için teşekkür ederim“ dedi.

Milli sporcunun başarılarını yakından takip ettiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, Fatma Uruk’a ilerleyen günlerde yapacağı rekor denemeleri için başarılar diledi.