Futbolun Süperleri ödül gecesine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, "Hepinize iyi akşamlar diliyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu akşam da 2019 yılı Lefter Küçükandonyadis sezonunda Futbolun Süperleri’ni ödüllendirmek üzere bir araya geldik. Böyle güzide bir toplulukla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu akşam, Türk futbolunun marka değerine önemli katkılar sağlayacağına inandığımız güzel bir organizasyona şahitlik ediyoruz. Futbolumuzun tüm paydaşlarının bir araya gelerek oluşturduğu bu tablonun çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle, futbol camiamızın bütün paydaşlarını bir araya getiren Türkiye Futbol Federasyonu’na ve Beinsports'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Türk futbolunun bugünlere gelmesinde payı olan, bizlere futbolu sevdiren bütün futbol emektarlarına da bu vesileyle buradan şükranlarımı ifade ediyorum. Biliyorsunuz Nisan ayı içinde futbolumuzun sembol isimlerinden Can Bartu'yu kaybettik, kendisine rahmet diliyorum. Dün, örnek kişilikleriyle, beyefendilikleriyle, sportmenlikleriyle topluma örnek olan, herkesi hayran bırakan Lefter gibi, Metin Oktay gibi, Süleyman Seba gibi büyük isimler, bugün Süper Lig sezonlarımıza isim oluyorlar.

Onların hatıralarını diri tutmak, Türk futboluna kazandırdıklarını geleceğe taşımak için üzerimize düşen görevleri layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz. Bugün ödül alacak sporcularımızın da yarının değerleri olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



"SURAL'IN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

İçinde bulunduğumuz haftaya acı bir haberle başladıklarını ifade eden Kasapoğlu, "Kayserispor deplasmanından dönüş yolunda, Alanyasporlu futbolcularımızın başına gelen trafik kazası hepimizi kedere gark etti. Yaralanan futbolculardan Josef Sural’ın, hayatını kaybettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Ben buradan futbol camiamıza bir kez daha baş sağlığı, hayatını kaybeden futbolcumuzun ailesine de sabırlar diliyorum" diye konuştu.



"DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ"

Spor ve sporcunun bir ülkenin en çok uzlaşı sağladığı ve kaynaştığı kavramların başında geldiğini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Böylesine büyük bir etki alanına sahip olan bir mecrada markalaşmak elbette her anlamda stratejik önem arz eder. Sporun özünde rekabet vardır. Bir spor organizasyonu ne kadar rekabetçi ise o kadar marka değerine sahiptir. Şampiyonlar Ligi, NBA, NFL, Euroleague, Formula 1 gibi dünyanın en rekabetçi spor organizasyonlarının ortak noktası, takım rekabetleri ve yıldız sporcu performanslarının çok üst düzeyde olmasıdır. Yayıncı kuruluşlar, organizatörler bu iki temel faktör üzerinden markalama faaliyetlerinde bulunur ancak hangi spor branşında olursa olsun bir organizasyonun temel sportif kurgusunda eksiklik varsa, o organizasyonun başarılı olması, markalaşması da bir o kadar zor olacaktır. Bein Grubu sporun markalaşması ve pazarlanması konusunda dünya çapında başarıları olan bir kurumdur. Türk futbolunun markalaşması, marka değerinin arttırılması konusunda en önemli adım futbolumuzun tüm paydaşlarının bakış açılarını değiştirmeleri olacaktır. Bakış açımız artık rekabetin olumsuz tarafını değil olumlu tarafını görecek şekle dönüşmeli. Başta federasyonumuz ve kulüplerimiz idari, mali ve sportif açıdan kurumsallaşıp, üretken hale dönüşmelidir. Böylece Türk futbolunun hak ettiği marka değerine ulaşacağına inanıyorum.

Biz bakanlık olarak bu yöndeki tüm çalışmaların destekçisi olacağız" açıklamasında bulundu.



"ÖDÜL ALANLARI KUTLUYORUM"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporcuların gençlere örnek, rol model olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sevgili sporcularımız, sizlerin attığınız her adım, ağzınızdan çıkan her söz kamuoyunca yakından takip ediliyor. Sizler, gençlere örnek oluyorsunuz, rol model oluyorsunuz. Gençlerimiz de sizler gibi başarılı olmayı, şampiyonluklar yaşamayı hayal ediyor. Bunun sizlere önemli sorumluluklar yüklediğinin farkında olduğunuza eminim. Dün olduğu gibi yarın da üzerinizdeki bu sorumluluğu layıkıyla sürdüreceğinize yürekten inanıyorum.

Başarılarıyla, kabiliyetleriyle ve armaların arkasında yaşattığınız futbol aşkıyla gençlerimiz için iyi örnekler olmanız bizi mutlu eder. Başarılarıyla burada ödül almaya hak kazanan bütün sporcularımızı yürekten kutluyorum. Onları, kendileriyle aynı heyecan ve coşkuyla sahalarda mücadele eden bütün sporcularımızın da temsilcisi olarak görüyorum. Ve bizlere yaşattığınız bu büyük heyecan için sizlere teşekkür ediyorum."



"ÇOCUKLAR SPORLA BÜYÜSÜN"

Ülkenin her köşesinde yetenekleriyle Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebilecek çocukların olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Bu ülkenin her köşesinde, yetenekleriyle ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilecek çocuklarımız var. Önceleri bu yetenekler keşfedilemiyordu. İmkansızlıklar, bu çocuklarımızın önlerini tıkıyor, onların sportif gelişimlerini engelliyordu. Altını çizerek ifade etmeliyim ki sportif tesisleşmede gerçekleştirdiğimiz devrimle, bütün bu problemleri geride bıraktık. Sporun tabana yayılması ve toplumumuzun bütün kesimlerinin spora erişiminin sağlanması hususunda olağanüstü bir mesafe kat ettik. Bugün şehir, ilçe, kasaba, coğrafya fark etmeksizin, bütün çocuklarımıza el uzatabiliyoruz. Onlara en yüksek standartlarda hizmet vermek ve imkan hazırlamak noktasında sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Mahalle tipi tesislerimizle, yüzme havuzlarımızla, altyapı imkanlarımızla, gençlik merkezlerimizle sporu, bütün çocuklarımız için ulaşılabilir kılmaya çalışıyoruz. Türkiye genelinde okullarımızda yaptığımız taramalarla geleceğin başarılı sporcularını kaynağında bulmak ve onlara yol göstermek için çaba gösteriyoruz. Türkiye’nin çocukları sporla büyüsün istiyoruz. Türkiye’yi de onların enerjisi ve heyecanıyla büyütmenin hayalini kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 16 yıldır Türkiye’yi bir spor ülkesi haline getirmek için büyük gayret gösterdik ve göstermeye de devam ediyoruz" dedi.