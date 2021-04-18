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Bakan Kasapoğlu: Her yıl daha iyiye geliyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun her geçen yıl daha iyi seviyeye geldiğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu: Her yıl daha iyiye geliyoruz

Kuşadası'nda tamamlanan organizasyonun ödül töreni sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Kasapoğlu, "56 yıldan beri devam eden ve Cumhurbaşkanlığı himayesindeki tek bisiklet yarışı olan organizasyon, her yıl inanıyorum ki yukarılara tırmanacaktır. Ülkemizdeki pek çok güzelliğin tüm dünya tarafından tanınması için önemli bir vesile. Ülkemizin dört bir yanı cennet vatan. Bu çerçevede spor turizminin ülkemizde geldiği nokta heyecan verici. Son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde spor tesisleşmesi tüm dünyaya meydan okur nitelikte. Hamdolsun ki organizasyonlardaki kalitemizle çok ciddi bir tırmanışı ortaya koyuyoruz. El birliğiyle bunu daha yukarı taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sporcuların zorlu hava şartlarında mücadele ettiğini dile getiren Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sporcular bir yanda rüzgarla, bir yanda karla karşılaştılar, bir yanda yazın baharın güzelliklerini gördüler. Hamdolsun bu anlamda çok zengin bir ülkeyiz. İnsanımızın sıcak misafirperverliğiyle, turizm açısından geldiğimiz noktayla, bu tür organizasyonları en güzel şekliyle gerçekleştirdiğimizi tüm dünyaya ispat ettik. Biliyorsunuz İslam Oyunları, Dünya Göçebe Oyunları, önümüzdeki ay İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali başta olmak üzere, birçok organizasyona da en güzel şekilde ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Bisikleti yaygınlaştırma noktasındaki çalışmalarımız, özellikle geçtiğimiz hafta Konya'da temelini atmış olduğumuz olimpik velodromumuz, inşallah gelişimimize önemli katkı sağlayacak. Bu güzel organizasyonumuza katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

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