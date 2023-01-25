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Bakan Kasapoğlu ile Guidetti, Kars'tan gelen kız voleybolcularla İstanbul'da buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti ile Türkiye yarı finallerine katılmaya hak kazanan Kars'ın Dikme köyünden kız voleybol takımıyla İstanbul'da bir araya geldi

Bakan Kasapoğlu ile Guidetti, Kars'tan gelen kız voleybolcularla İstanbul'da buluştu
AA

VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleşen buluşmaya, Bakan Kasapoğlu ile Guidetti'nin yanı sıra VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, sarı-siyahlı voleybolculardan Gabi ve Zehra Güneş katıldı.

Bakan Kasapoğlu, çok güzel bir buluşma gerçekleştirdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu buluşmanın farklı anlamları var. VakıfBank Spor Sarayı, pek çok başarıya sahne olmuş bir salon. Buluşma, bu salonda gerçekleşmesi açısından ayrı bir önem arz ediyor. Her bir başarı, bu ülkenin gururu. VakıfBank'ı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye, sporda marka bir ülke. 2022'de 51 branşta 6 bin 127 madalya aldık. Bu, Türkiye'nin geldiği aşama ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinin sonucudur. Bu çıtayı yarınlara taşıyacağız. Türkiye'de spora erişimin herkes için ne kadar mümkün olduğunu gösteren bir tablo var. Bu genç arkadaşlarımız, Kars'ın Dikme köyünden geldi. Hocamız ve sporcularımızla birkaç gündür antrenman yapıyorlar. Biz bu ülkenin tüm evlatlarına güveniyoruz. Fırsat eşitliği ilkesi gereği ülkemizi mükemmel bir altyapıyla donattık ve bu sporcular yetişiyor. Amacımız bu başarıyı birlikte parlatmak."

VakıfBank Spor Kulübünün vizyonunu da öven Kasapoğlu, "Bakanlık olarak çok güçlü destekler veriyoruz. Bu tesis, havuzlarıyla, salonlarıyla ve halkımızın erişimine açıklığıyla örnek bir tesis. Bir kulüp olarak VakıfBank'ın gayretini özellikle tebrik etmek istiyorum. Diğer kurumlara model olma noktasında önemli bir vizyonu ortaya koyuyorlar. Türkiye'nin spordaki yürüyüşüne güç katacağız. Bu gençler bizi yarınların sultanları olarak temsil edecek. Her yıl 1 milyondan fazla gencin yetenek taramasını yapıyoruz. Yeni projeler her geçen gün gündemimiz. Amacımız genç nüfusun umudunu büyütmek. Bu güzel tablo bizler için en güzel gurur." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Guidetti'yle beraber Kars'a gideceklerini de aktararak, şunları kaydetti:

"Değerli VakıfBank ailesiyle, kıymetli genel müdürüyle, hocamız ve sporcularımızla gurur duyuyoruz. Önümüzdeki günlerde Guidetti ile "Yarının Sultanları" projesi kapsamında Kars'a gideceğiz. Bu kızlarımızla inşallah Kars'ta bir araya geleceğiz. Yarı finallerde onlara başarılar diliyorum."

VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih de özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptıklarını anlatarak, "Kars'ın Dikme köyünden yola çıkarak Türkiye'nin yarı finallerine katılmaya hak kazanan genç kardeşlerimizle bir arada bulunmaktan onur duyuyorum. Buluşmamızı onurlandıran Sayın Bakanımıza da voleybola ve kulübümüze ilgisi için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

VakıfBank'ın başantrenörü Giovanni Guidetti ise çocuklarla Kars'ta birlikte antrenman yapacaklarını belirterek, onların şampiyon olmalarını istediğini dile getirdi.

Sarı-siyahlıların kaptanı Brezilyalı oyuncu Gabi, Türkiye'nin spora çok yatırım yapan bir ülke olduğunu kaydederek, ilgisinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Milli voleybolcu Zehra Güneş de bu buluşmada emeği geçenlere teşekkür ederek, "Pırıl pırıl 13 gençle birlikteydik. Beraber antrenman yaptık ve zaman geçirdik. Çok iyi yerlere geleceklerini düşünüyorum. Hepsinin arkasındayız. Çok mutlu ve ayrı bir histi onlarla vakit geçirmek. Hepsine başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kars'tan gelen voleybolculardan Hazal Elif Çalışır ise çok güzel bir gün geçirdiklerini vurgulayarak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile VakıfBank Spor Kulübüne teşekkür etti.

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