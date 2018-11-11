Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un maraton konusunda bir marka haline geldiğini söyledi.
Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nun startını veren Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, organizasyona yoğun bir katılım olduğunu belirterek, "Güzel bir İstanbul gününde, İstanbul'umuzun en güzel noktalarından birinde binlerce sporseverle beraberiz. Yabancı misafirlerimizin de aralarında bulunduğu her yaştan binlerce sporseverle bir arada olmak, bu güzel spor coşkusunu görmek bizi heyecanlandırıyor. Bu anlamda organizasyonun gerçekleşmesinde başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Katılanlara da teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Tüm vatandaşları spor yapmaya davet eden Bakan Kasapoğlu, "Özlenen manzara bu. Önemli olan herkesin spor yapması. Sporun birleştirici gücünü kıtaları birleştirerek tekrar ispat etmiş olacağız. Spor tüm kötülükleri, hastalıkları yenebilecek güçte bir olgu. Bu bağlamda biz sporun gücüyle başta terör olmak üzere, uyuşturucu bağımlılıkları ve sağlık sorunlarını yenebileceğimize inanıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, maratonun bu yılki sloganının "Sağlıklı yarınlara koş İstanbul" olduğunu hatırlatarak, "Spor, sağlık sorunlarını önleme ve tedavi açısından çok önemli bir olgu. Bu anlamda halkımızı yaptığımız tesisleri kullanmaya davet ediyorum. Gerçekten son 17 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sportif anlamda, tesisleşme anlamında büyük bir devrim gerçekleştirildi. Herkesin spor yapmasını sağlayarak, bu devrimi daha ileri noktalara taşımanın gayreti ve çalışması içinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin her noktasında sporun coşkusunu hissetmek istediklerini aktaran Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizin her noktasında bu manzaraları daha çok görmek istiyoruz. Sporun coşkusunu hissetmek istiyoruz. İstanbul'umuz gerçekten maraton konusunda bir marka oldu. New York, Tokyo, Boston gibi bir marka oldu. Bu anlamda İstanbul Maratonu'nun diğer illerimize ve bölgelerimize örnek olmasını temenni ediyorum. Bunun için çalışacağımızı ifade etmek istiyorum." şeklinde görüş belirtti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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