Bakan Kasapoğlu, Kastamonu'da gençlerle bir araya geldi:

AA

Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde gençlerle bir araya gelip sohbet eden Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, sporun önemine değindi.

Sporun herkesin en vazgeçilmezlerinden biri olması gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Düzenli spor yapanları tebrik ediyorum. Spor yapma oranı ne yazık ki istediğimiz düzeyde değil. Hep ifade ediyorum, projelerimizde de bu şekilde. Sizleri spora alıştırabilmek, sporu erişilebilir kılmak amacımız." diye konuştu.

İnsanın her gün üzerine yeni bir şeyler koyması gerektiğini dile getiren Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"İki günü eşit olan ziyandadır. İnancımız, medeniyetimiz gereği biz her gün kendimizi geliştirmekle mükellefiz, beşikten mezara kadar. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadan, bahanenin arkasına gizlenmeden verilen imkanları en iyi şekilde değerlendirmekle mükellefiz. Bunun sorumluluğunu hepimizin omzunda. Hep birlikte buradaki tesisler olsun, çok güzel gençlik merkezimiz var. Gitmeyen sporcu arkadaşlarımızın gençlik merkezimizle tanıştıralım."

Türk halkının gönlü geniş olduğuna işaret eden, Kasapoğlu, "2019 yılını gönüllülük yılı ilan ettik. Bunun akabinde gönüllülük her yıl olsun dedik. Biz gönlü geniş bir milletiz. Yardımlaşmayı, hayırseverliği yüreğinde yaşayan ve bunu hayatında kültür olarak benimsemiş bir milletiz. İnanıyorum ki gönüllülük kültürünü siz gençlerimizle ve toplumumuzla daha diri tutma adına önemi mesafeler alacağız." diye konuştu.

Bakanlıklarının gençlerin yanında olduğunu dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Sizlere ulaştırdığımız kitaplarımızı alıp okuyacağız. Bize haber vereceksiniz, yenisini göndereceğiz. Sanal ortamın cazibesine kendimizi kaptırmayacağız. İnternetten elbette faydalanacağız ama okuyacağız, sanatla ilgileneceğiz. Büyüklerimizi dinleyip tecrübelerinden yararlanacağız. Yarınlara daha güçlü yürüyeceğiz. Sizler, yarınların anne babalarısınız. İyi anne baba olmak için kendimizi geliştireceğiz. Sizler yarınların profesyonelleri olacaksınız. Kiminiz öğretmen, hukukçu, mühendis, siyasetçi olacak. Kendinizi iyi şekilde geliştirmeniz lazım. Bizler de sizleri yarının aileleri, yöneticileri olarak en iyi şekilde gelişmeniz için destekleyeceğiz."

Bakan Kasapoğlu, daha sonra öğrencilere kitap hediye etti.