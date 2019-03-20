Üsküdar Nevmekan'da gerçekleştirilen yemekte Bakan Kasapoğlu, spor müdürleriyle sohbet etti.

Yemeğin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Kasapoğlu, keyifli ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sporla ilgili çalışmalarımızı, bugüne kadarki tesisleşmeleri, çalışmaların bundan sonra nasıl olacağının yanı sıra hem sporun tabana yayılması hem de sportif başarıyı taçlandırma yolunda yatırımlarımızı konuştuk." dedi.

Spor müdürleriyle bu tür bir araya gelmeleri daha sık yapacaklarını vurgulayan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sportif aktiviteler de gerçekleştireceğiz. Bundan sonraki buluşmamızı bisikletli bir aktiviteyle yapacağız. Hem spor yapacağız hem spor konuşacağız. Malum yerel yönetimlerle ilgili süreci yaşıyoruz. Bunu da arkadaşlarımızla değerlendirme fırsatımız oldu. Belediyelerle iş birliği yaptığımız faaliyetlerimiz var. Sportif başarı için güzel projelerimiz var. Bunları konuşma şansımız oldu."

Gerçekleştirdikleri projeleri de paylaştıklarını aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Pek çok branşımızın medyamızda yer alması konularını mütalaa etme şansımız oldu. Eğitimle birlikte okul öncesi süreçte, özellikle temel branş olan yüzme, cimnastik ve atletizmin entegre konusunu konuştuk. Bizim, 'yüzme bilmeyen kalmasın' projemiz var. Tüm il ve ilçelerde devam ediyor. Medyanın desteğine müteşekkiriz. Havuz olmayan yerlere butik havuz yaparak bu çalışmayı daha ilerilere taşıyacağımıza ve önemli şampiyonalarda başarı yakalayacağımıza inanıyoruz. Yetenek taramamız var, iyi bir aşamaya geldik. Medyanın bize katkıları çok önemli. Sporun gündem olduğu, daha da yaygınlaştığı ortamı diliyoruz."