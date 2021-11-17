Bakan Kasapoğlu, Millileri yalnız bırakmadı

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda Karadağ deplasmanında boy gösteren A Milli Takım, Dünya Kupası’na gitme yolunda kritik bir maça çıkarken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da bu ülkeye gelerek millileri yalnız bırakmadı. Gündüz saatlerinde Karadağ gelen Bakan Kasapoğlu, karşılaşma öncesinde futbolculara ve teknik ekibe başarılar diledi ve ardından stadyuma geçerek tribündeki yerini aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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