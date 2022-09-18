Bakan Kasapoğlu'ndan genç milli judoculara tebrik

Bakan Kasapoğlu, şampiyonayı zirvede tamamlayan milli judocular için yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen Avrupa Gençler Judo Şampiyonası’nda 3’ü altın, 2’si gümüş ve 2’si bronz olmak üzere 7 madalya kazanan sporcularımızı kutluyorum. Sporcularımızın şampiyonayı zirvede tamamlaması bizlere ayrı bir mutluluk yaşattı. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Genç sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum.”