Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Hırvatistan'ın Porec kentinde yapılan 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nı 4 altın, 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 10 madalyayla tamamlayan milli sporcularımızı yürekten kutluyorum. Milli sporcularımız, elde ettikleri başarılarla bizleri gururlandırdı. Geleceğe umutla bakmamıza vesile olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.