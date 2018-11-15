Bakan Mehmet Kasapoğlu, Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda altın madalya kazanan Cengiz Arslan’ı tebrik etti. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu kutlama mesajında şu cümlelere yer verdi:

"U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stil 72 kiloda altın madalya kazanarak bizleri gururlandıran milli güreşçimiz Cengiz Arslan’ı kutluyorum."

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