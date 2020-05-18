Bakan Kasapoğlu'nun hediyeleri Giresun'da karantinadaki vatandaşlara ulaştırıldı

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla ABD'nin New York şehrinden 16 Mayıs'ta getirilen 159 vatandaşın Gülpembe Hatun Yurdu'na karantina süreci devam ediyor.

Yurtta kalanlara, Kasapoğlu'nun gönderdiği kitap ve spor malzemeleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Müftülükten temin ettiği Kur'an-ı Kerimlerin dağıtımı, görevliler tarafından gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yurtta, yarın idrak edilecek Kadir Gecesi dolayısıyla mevlit programı da düzenlendiği bildirildi.