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Bakan Kasapoğlu'nun Viranşehirli köylülere verdiği tenis kortu sözü gerçekleştirildi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tenisle tanışan ve kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak kortta yöresel kıyafetleriyle raket sallayan köylülere verdiği tesis kortu sözü gerçekleştirildi

Bakan Kasapoğlu'nun Viranşehirli köylülere verdiği tenis kortu sözü gerçekleştirildi
AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu'nun talimatıyla Sarıbal Mahallesi'ndeki tenis kortu ve halı sahanın yapımı 1,5 ayda tamamlandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaklaşık 100 haneli Sarıbal Mahallesi sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle köylerinden dışarı çıkamayınca boş zamanlarını değerlendirmek için arayışa girmiş, beden eğitim öğretmeni Yusuf Avcıbaşı'nın yönlendirmesiyle tenisle tanışmıştı.

Mahalle sakinlerinin talebi üzerine Sarıbal Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Yusuf Avcıbaşı, boş bir arazinin zemini üzerinde kendi imkanlarıyla toprak kort yaptı.

Yöresel kıyafetleri ile sahaya giren vatandaşlar, öğretmen Yusuf Avcıbaşı'nın verdiği eğitimler sayesinde tenis oynamayı öğrendi. Daha sonra vatandaşlar, yöresel kıyafetlerle tenis oynarken çekilen fotoğraf ve videolarıyla gündeme geldi.

KASAPOĞLU TENİS KORTU VE HALI SAHA YAPILMASI İÇİN TALİMAT VERDİ

Anadolu Ajansı tarafından haberi yapılan Sarıbal köylülerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sarıbal Mahallesi'ne halı saha ve tenis kortu yapılması için talimat verdi.

Bakan Kasapoğlu'nun "Şanlıurfa Viranşehir'deki görüntüler beni çok mutlu etti. İnşallah köyümüzdeki eksikleri en kısa sürede tamamlayıp, çiçeği burnunda sporcularımızla güzel bir turnuva düzenleyeceğiz." ifadelerinin ardından köyde halı saha, voleybol ve tenis kortunu içeren çok amaçlı iki sahanın yapılması için harekete geçildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan tesisin inşaatı 1,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak kullanıma hazır hale getirildi.

"TÜM BRANŞLARIYLA ÜLKEMİZİN HER YERİNDE SPORU YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Kasapoğlu, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak sahada tenis oynayan Sarıbal köylülerini gördüğünde çok mutlu olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın spor yapma isteği bizim en büyük motivasyon kaynağımız. Onlarla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, Viranşehirli vatandaşlara verdikleri tesis sözünü 1,5 ayda tamamladıklarına işaret ederek, "Tüm branşlarıyla ülkemizin her yerinde sporu yaygınlaştıracağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gençlerimizin, çocuklarımızın bulunduğu her yere tesis yapılması hamlemiz artarak sürecek. Viranşehir'de yaptığımız tesisler yeni yıldızların, yeni şampiyonların yetişmesine vesile olacaktır. Tesislerimiz hemşehrilerimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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