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Bakan Kasapoğlu, Olimpiyat Hazırlık Merkezini ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezini ziyaret ederek, 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na hazırlanan milli sporcularla bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, Olimpiyat Hazırlık Merkezini ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları öncesinde Eryaman'daki Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Bakan Kasapoğlu; halter, havalı tabanca, atıcılık ve paralimpik havalı tabanca atıcılık branşlarında yer alan milli sporcuların antrenmanlarını izledi. Kasapoğlu, sporcu ve antrenörlerden hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sporcularla özel olarak ilgilenen Bakan Kasapoğlu, kendilerine 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda çok güvendiğini belirterek, başarılar diledi. Milli sporcular da Bakan Kasapoğlu'na verdiği destekten dolayı teşekkürlerini iletti.

Milli sporcularla fotoğraf çektiren Kasapoğlu, sporculara olimpiyat özelinde hazırlattığı hediyeleri verdi.

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