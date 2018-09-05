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Bakan Kasapoğlu, paralimpik milli sporcularla bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, uluslararası şampiyonalarda madalya kazanan paralimpik sporcularla bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, "Bakanlığımız, devletimiz tüm imkanlarıyla sizlerin yanınızda olmaya devam edecek. Bu bakanlık sizin eviniz. Her zaman size kapımız, gönlümüz açık" dedi

05 Eylül 2018 Çarşamba, 20:16:12 | Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, makamında kabul ettiği milli sporculara, "Bakanlığımız, devletimiz tüm imkanlarıyla sizlerin yanında olmaya devam edecek. Bu bakanlık sizin eviniz. Her zaman size kapımız, gönlümüz açık." dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk'ün de hazır bulunduğu kabulde, milli sporcular Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk, Beytullah Eroğlu, Hamide Kurt Doğangün, Zeynep Acet, Musa Davulcu, Rabia Cirit, Bahattin Hekimoğlu, Naci Yenier, Merve Nur Eroğlu, Erdoğan Aygan, Taner Eren ve Bülent Korkmaz yer aldı.

Milli sporcular, kendileriyle yakından ilgilenen Bakan Kasapoğlu'na, kazandıkları madalyalar ile çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bakan Kasapoğlu, milli sporcuların uluslararası alanda elde ettikleri başarıların Türkiye için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Sizler bizler için bir gurur kaynağısınız. Bakanlığımız, devletimiz tüm imkanlarıyla sizlerin yanınızda olmaya devam edecek. Cumhurbaşkanımız da sizlerle büyük gurur duyuyor. İnşallah hedefleriniz doğrultusunda tüm imkanlarımızı sizler için seferber edeceğiz. Devlet, sizler için var. Ülkemizin kaynakları sizler için var. Yaptığımız çalışmaları daha da arttıracağız. Bu bakanlık sizin eviniz. Her zaman size kapımız, gönlümüz açık." ifadelerini kullandı.

SPORCULARIN GÖRÜŞLERİ

Kabulde milli sporcular, Almanya'da düzenlenen 2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şampiyonada 2 altın ve 1 bronz madalya kazanan Hamide Kurt Doğangün, ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırdığı için büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi.

Sonraki hedefinin 2019 Dünya Şampiyonası'nda madalya kürsüsünde yer almak olduğunu belirten Hamide Kurt Doğangün, "2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda da önemli başarılar kazanmayı hedefliyorum. Engelli arkadaşlarımız mutlaka spor yapmalı. Kendilerine meslek edinmeliler. Bu benim mesleğim, spor yapıyorum. Sporun verdiği öz güven beni hayata karşı güçlü kılıyor." diye konuştu.

Şampiyonada altın ve gümüş madalyanın sahibi olan Zübeyde Süpürgeci ise Gençlik ve Spor Bakanlığının kendilerine büyük destek verdiğini anlatarak, "Her engelliye uygun bir spor dalı var. Engelliler hayata küsmesin, hayata karşı barışık olsunlar. Ben 16 yaşına kadar sosyal bir insan değildim. Spor sayesinde kendimi buldum. Genç kardeşlerim de kendilerini keşfetsinler. Spor engelli bir birey için en önemli faktör. Bizlere büyük bir öz güven katıyor." şeklinde görüş belirtti.

CANTAY: "ŞİMDİKİ İMKANLARIMIZ ÇOK İYİ"

Milli Takım Antrenörü Ömer Cantay da engelli spor branşlarında son yıllarda büyük başarılar kazandıklarını kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Spor Toto Teşkilat Başkanlığı döneminde kendilerine çok destek olduğunu dile getiren Cantay, "Spora ilk başladığım yıllarda kendi lastiğimi dikerdim. Yeni lastik alacak gücüm yoktu. Şimdiki imkanlarımız çok iyi. Bakanlığımız bizlere fazlasıyla malzeme desteğinde bulunuyor. 2016 Rio Paralimpik Oyunları'ndan önce kendi yarış sandalyelerimiz oldu. Sayın Bakanımız o zaman Spor Toto Teşkilat Başkanı'yken bize bu malzemeleri aldı. Çok güzel dereceler aldık. Sporcularımızın dereceleri daha ileriye gitti." yorumunu yaptı.

2018 Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcuların önemli derecelere imza attığını hatırlatan Ömer Cantay, "Kurban Bayramı'nda Türkiye'ye çifte bayram yaşattık. Sporcularımız performans olarak şu anda ABD'li ve Çinli sporcuların üzerinde. İnşallah bu performanslarını koruyup 2019 Dünya Şampiyonası ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ülkemize madalyalar getirecekler." değerlendirmesinde bulundu.

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