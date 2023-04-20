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Bakan Kasapoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, Ramazan Bayramı'nı kutladı
AA

Bakan Kasapoğlu paylaştığı mesajında, Ramazan ayını tamamlayarak bayrama kavuştuklarını belirterek, "Bayramlar, insan yaşamında çok özel anlamlara sahiptir. Bayramlar, dostluğun, kardeşliğin hoş görünün pekiştiği günler olduğu gibi; kırılan gönüllerin onarılması, dargınlıkların ve küskünlüklerin ortadan kalkması için de bir vesiledir." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, bayramları millet olarak daima dostluk ve kardeşlik duygularıyla coşkuyla idrak ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Millet olarak gösterdiğimiz bu dayanışma ruhumuz, bu birlik ve beraberliğimiz ülke olarak bize büyük bir güç ve irade kazandırıyor. Bu sene bayram sevincimizin içinde hüzün var. 6 Şubat’ta yaşadığımız ve 11 ilimizi etkileyen, binlerce canımıza mal olan deprem felaketinin acısı hala yüreğimizde taze. Millet olarak acıları hafifletmek için el ele verdiğimiz, yaralarımızı hızla sarmaya gayret gösterdiğimiz bu günlerde bizler Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, tüm imkanlarımızla; gönüllü ordumuz, gençlik liderlerimiz, gençlik merkezlerimiz, spor tesislerimiz, ve yurtlarımızla depremzedelerimiz başta olmak üzere tüm milletimizin emrinde olduk, olmaya devam ediyoruz."

Kasapoğlu, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi gençlik ve spor alanında da çok önemli atılımlar gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarla vurguladığı gibi gün birlik günü, gün beraberlik günü ve bu anlamda el ele verme günüdür. Rabbim, dirlik ve düzenimize, devletimize ve milletimize zeval vermesin. Ülke sathına yayılan dev altyapı yatırımlarıyla tüm branşlarda sporu büyütüyor, bir spor devrimine imza atıyor, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın spora erişimini sağlıyor, yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve yetiştirilmesi hususunda seferberlik niteliği taşıyan projeler gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, son günlerde sporda uluslararası alanda peş peşe gelen sportif başarılar ve madalyalara da vurgu yaparak, açıklamasını şöyle tamamladı:

"İmza attığımız tüm hizmetler, hayata geçirdiğimiz tüm projeler büyük Türk milletinin bugün olduğu gibi gelecekte de iftihar edeceği başarıların kaynağı olacak. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bu güzel bayram günlerinin hayırlara vesile olmasını, bütün insanlığa sağlık ve esenlik getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum."

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