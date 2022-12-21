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Bakan Kasapoğlu: Sadece bu ay içinde beş yeni genç ofis açtık, yenilerini de açacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Sadece bu ay içinde beş yeni genç ofis açtık, yenilerini de açacağız. Gençler ne talep ediyorsa, ihtiyaçları neyse birlikte tartışacağız, karar vereceğiz, birlikte açıp birlikte yöneteceğiz” dedi

Bakan Kasapoğlu: Sadece bu ay içinde beş yeni genç ofis açtık, yenilerini de açacağız
İHA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesi’nde hizmet verecek olan Genç Ofis’in açılış törenine katıldı. Burada konuşan Kasapoğlu, gençlerin her daim yanında olduklarına dikkati çekerek, “Gölbaşı kampüsümüzdeyiz, sizlerle beraberiz ve bu buluşmamız, bu açılışımız başta siz gençler için Ankara Üniversitesi’ne hayırlı uğurlu olsun” cümlelerine yer verdi.

“Sadece bu ay içinde beş yeni genç ofis açtık, yenilerini de açacağız”

Genç ofislerin her geçen gün sayısıyla, niteliğiyle güçlenen bir proje olduğunu ve bu projede en önemli paydaşlarının üniversiteler olduğunu aktaran Kasapoğlu, “Sadece bu ay içinde beş yeni genç ofis açtık, yenilerini de açacağız. Gençler ne talep ediyorsa, ihtiyaçları neyse birlikte tartışacağız, karar vereceğiz, birlikte açıp birlikte yöneteceğiz. Katılımcı yönetim, genç katılım bizim en büyük, en güçlü ideallerimizden biri. Öğrenci konseyindeki yeni çalışmalar, öğrenci odaklı, genç odaklı ve katılım odaklı çalışmalar bizim çok ama çok önem verdiğimiz projeler ve bunları inşallah birlikte yine sizlerin bizzat ana aktörü olarak içerisinde bulunduğunuz çalışmalarla, yürütmenizle inşallah daha yükseğe çıkacak, kalitesi, niceliği ve niteliği artacak çalışmalar. O yüzden sizleri bu çalışmaların en merkezinde görmek, en büyük arzumuz” ifadelerini kullandı.

“Bizler de her bir umut olan gençlerimizin her daim yanlarındayız”

Üreten, düşünen, analiz eden ve değerleriyle yürüyen bir gençliğin en büyük ideali olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, “Gençlerimizin her birini gerek ortaya koydukları fikirlerle, projelerle, dünyaya olan bakışlarıyla tüm insanlık için birer umut. Bizler de her bir umut olan gençlerimizin her daim yanlarındayız” diye konuştu.
Şu ana kadar 300’den fazla Genç Ofis'in açıldığını kaydeden Kasapoğlu, bu merkezlerin gençlerin isteğine göre dizayn edildiğine vurgu yaptı. Öte yandan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın gerçek sahiplerinin gençler ve sporcular olduğunu da sözlerine ekledi.
Programa Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yanı sıra Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Programın sonunda gençlerle birlikte Genç Ofis’i gezen Kasapoğlu, günün anısına gençlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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