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Bakan Kasapoğlu ünlü bisikletçi Mark Cavendish ile bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Bodrum-Kuşadası etabını birincilikle bitiren dünyaca ünlü sporcu Mark Cavendish ile bir araya gelerek, sporcuyu kutladı.

Bakan Kasapoğlu ünlü bisikletçi Mark Cavendish ile bir araya geldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu yıl 56. kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Bodrum-Kuşadası etabı ile sona erdiği belirtilerek, "56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR-2021) sekizinci ve son günündeki 160,3 kilometrelik Bodrum-Kuşadası etabını Mark Cavendish önde tamamladı. Organizasyonu yakından takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünyaca ünlü sporcu Cavendish ile bir araya gelerek sporcuyu tebrik etti." denildi.

Görüşmede, Bakan Kasapoğlu'nun tebriği karşısında duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyük Britanyalı 35 yaşındaki sprinter, Türkiye'nin kendisine uğurlu geldiğini belirtti.

Bakan Kasapoğlu, 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Cavendish'in kazandığı 4 etap için bir sosyal sorumluluk projesi hazırlayacaklarını ifade ederek, proje kapsamında gençlere bisiklet hediye edeceklerini söyledi.

Cavendish ise bu proje karşısında oldukça mutlu olduğunu ve elinden gelen desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

Bakan Kasapoğlu Mark Cavendish'in eski bir pist bisikletçisi olduğunu da hatırlatarak, efsane sprinteri, 6 ay içerisinde Konya'da hayata geçirilecek Türkiye'nin ilk olimpik Veledrom'unun açılışına da davet etti. Cavendish takviminin uyması durumunda katılım göstermekten memnun olacağını kaydetti.

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