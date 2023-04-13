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Bakan Kasapoğlu ve Ahmet Nur Çebi konuştu

Beşiktaş ile Atletico Madrid arasında depremzedelere yardım için oynanan karşılaşmadan sonra konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu

Bakan Kasapoğlu ve Ahmet Nur Çebi konuştu
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerden etkilenen vatandaşlara yardım amacıyla ‘Bırakmam Seni Türkiyem’ kampanyası çerçevesinde Beşiktaş ile İspanyol ekibi Atletico Madrid, Vodafone Park’ta karşı karşıya geldi. Müsabakanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu: “Bu süreç, yaraları sarma süreci”

Sporun dostluk yönünden bahseden Bakan Kasapoğlu, “Şubat sonrası yaşadığımız depremler ve tabii ki kayıplarımız. Öncelikle tüm canlarımıza rahmet diliyorum. Milletimize, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız var, onlara acil şifalar diliyorum. Tabii hayatın normalleşmesi, yaraların sarılması, önemli bir süreç. Depremlerin ilk anlarından itibaren devlet olarak, millet olarak, sivil toplum olarak el ele vermenin, dayanışmanın en güzel örneklerini ortaya koyduk. Bundan sonraki süreçte de dayanışmayı, omuz omuza vermeyi, el birliğiyle, güç birliğiyle bu süreci atlatmayı, yaraları sarmayı inşallah hep birlikte sürdüreceğiz. Spor camiamız ilk anlarından itibaren kulüpleriyle, federasyonlarıyla, spor insanlarıyla, yöneticileriyle bu anlamda bu dayanışmanın en önemli unsurlarından biri oldu. Ben bu vesileyle tüm spor camiasına şükranlarımı sunuyorum. Tabii spor dostluk demek, spor fiziksel bir eforun çok çok ötesinde anlamlara haiz bir olay. İşte o anlamda bugün sporun dostluk yönünü çok güçlü bir şekilde hissettik, hep birlikte şahit olduk. İki kökü takımın dostluk dolu mücadelesine ve bu anlamda depremzedeler için ortaya konan bir dayanışma, bir organizasyona şahitlik ettik. Tabii bugünkü gelirin depremzedelere aktarılması ve bu anlamda farkındaki oluşturması hakikaten takdire şayan bir durum. Ben hem Beşiktaş Kulübümüze hem Atletico Madrid’e ve emeği geçen herkese şükranlarıma sunuyorum. Bu süreç, yaraları sarma süreci” ifadelerini kullandı.

“Daha güzel günlere ulaşacağız”

Adıyaman’da ve Kahramanmaraş’ta sporla ilgili yeni projeler başlattıklarını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, “Spor bu anlamda bir iyileşme unsuru, bir rehabilitasyon aracı. Sporun bu yönünü, bu süreci yönetmede güçlü bir şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki bu dayanışmayla, bu iş birliğiyle devlet olarak tabii ki olayın ilk anından itibaren güçlü bir yönetim mantığıyla işin başındayız ama sivil toplumuyla, özel sektörüyle, milletiyle bu dayanışma olmazsa olmazımız ve inşallah bu dayanışmayı, kardeşlik ruhunu en üst düzeyde tutara yaraları hep birlikte saracağız. İnşallah inanıyorum ki daha güzel, daha aydınlık günlere yine sporun gücünden de faydalanarak bu anlamdaki unsurları en güçlü şekilde değerlendirerek daha güzel günlere ulaşacağız” şeklinde konuştu.

Ahmet Nur Çebi: “Çok büyük destek görüyoruz devletimizden, milletimizden”

Gelirin tamamını deprem bölgesindeki çocukların ihtiyacı olan okulları yapabilmek adına kullanmak üzere yola çıktıklarını belirten Ahmet Nur Çebi ise, “İki tane kulübün mücadelesi. Güzel de bir futbol seyrettik. Tabii Beşiktaş’ın galibiyeti bize daha da büyük keyif verdi. Biz bu oynanan oyundaki gelirin tamamını deprem bölgesindeki çocuklarımızın ihtiyacı olan okulları yapabilmek adına kullanmak üzere yola çıktık. ‘Bırakmam Seni Türkiyem’ kampanyasında yolumuza devam ediyoruz. Bu da işin bir parçasıydı. Çok büyük destek görüyoruz devletimizden, milletimizden. Hükümeti temsil eden Bakanımız da bize eşlik ettiler, bu gece yalnız bırakmadılar. Kendisine cani gönülden teşekkür ediyorum. Varlıklarıyla bize güç veriyorlar” cümlelerine yer verdi.

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