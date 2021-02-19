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Bakan Kasapoğlu, yapımı tamamlanan Yeni Adana Stadı'nı inceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün Adana Demirspor-Altay maçıyla hizmete girecek 33 bin kişilik Yeni Adana Stadı'nda incelemelerde bulundu

Bakan Kasapoğlu, yapımı tamamlanan Yeni Adana Stadı'nı inceledi

Bakan Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen stadı, beraberinde Vali Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve milletvekilleri ile ziyaret etti.

İncelemenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, Adana'nın yeni stadının üzerine yoğun mesai harcadıkları bir konu olduğunu ve sonunda bunu neticelendirdiklerini söyledi.

Kasapoğlu, stadın kent, Adana'nın güzide kulüpleri ve ülke için hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Biliyorsunuz Peyami Safa'nın bir ifadesi var, 'Spora vereceğimiz mana, gençlere vereceğimiz mananın öz kardeşidir.' diyor. Spor, hem fiziksel hem ruhsal hem de sosyal anlamda çok önemli bir olgu. Bu olguyu her daim güçlü tutup, bu anlamda çalışmak, ülkemizin her alanda olduğu gibi 19 yıldan beri gelişim ve kalkınma mücadelesindeki en önem verdiği alanlardan bir tanesi oldu." diye konuştu.

Sporun iyileştiren, dönüştüren ve hayata bağlayan yönünü her zaman önde tuttuklarını vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bu nedenle gerek gençlerimizin, gerekse tüm halkımızın spora erişimini, sporun tabana yayılmasını çok ama çok önemsedik, önemsiyoruz. Özellikle ülkemizin dört bir yanında 81 ilimizde, ilçelerimizde, mahallelerimizde önemli bir devrimi, spor devrimini tesisleşme anlamında gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu anlamda en önemli gördüğü konulardan bir tanesi gençlerimiz, gençlerimizin erişimi, fırsat eşitliği ve bu manada da tüm imkanların gençlerimiz için seferber edilmesi oldu. Bu noktada başta gençlerimiz olmak üzere ülkemizin dört bir yanında hamdolsun herkesin kullanımına açık dünyanın en modern, en yeni, en kaliteli tesislerine sahibiz. Görmüş olduğunuz stat 33 bin seyirci kapasitesiyle, içerisindeki antrenman ve çalışma olanaklarıyla, pek çok alanda hizmet edecek. İnşallah bunun içerisine bir gençlik merkezini de hep birlikte katacağız. Yaşayan bir mekan olma noktasında Adana'mıza 7 gün 24 saat hizmet etme misyonunu ifa etmiş olacak. Şunu özellikle gururla ifade etmek istiyorum, Türkiye'mizin tesisleri, statları, salonları ve diğer branşları, dünyanın, Avrupa'nın öncü tesisleri oldu. Türkiye'nin sporda marka ülke olma noktasında çok ama çok önemli bir noktaya geldiğini de gururla ifade ediyorum. Özellikle spor altyapımız, sadece ülkemiz için değil dünyanın imrendiği, pek çok noktada ve pek çok branşta tercih ettiği bir spor turizmi markası haline geldi."

"YAŞAYAN BİR STAT OLMASINI ÖZELLİKLE ÖNEMSİYORUZ"

Kasapoğlu, Yeni Adana Stadı'nın ilerleyen süreçte ülke takımlarının yanı sıra dünyadan gelecek ekiplere de en güzel şekilde ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Statla ilgili bilgi veren Kasapoğlu, "138 bin metrekare alana inşa edilmiş stadımızın 60 bin metrekaresi kapalı alan. 33 bin seyirci kapasitesine sahip ve 49 locası var. Yaşayan bir stat olmasını özellikle önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, maçların seyirci ve taraftarla güzel olduğunu belirterek, "Taraftarın her ne kadar rakip de olsa kol kola maça gelip, centilmence o dişe diş mücadeleyi izleyip, yine kol kola stattan ayrılması en güzel olanı. Sporun ruhunda dostluk var, kardeşlik var. Ben bu güzide stadın güzide takımlarla birlikte rekabet dolu maçlara sahne olmasını temenni ediyorum. Bununla birlikte, dostluğun, kardeşliğin en güzel şekilde temsil edildiği müsabakaları da bizlere yaşatmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, statla ilgili çalışmaları yakından izlediğini vurgulayan Kasapoğlu, "Her şeyden önce, stadımızın inşasında yakın takibi ve güçlü destekleri nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, her zaman olduğu gibi sporu, sporcuyu seven ve değer veren anlayışıyla stadımızın başından itibaren tamamlanmasına kadar bizlere güçlü destek verdiler. Bununla birlikte tabii ki değerli milletvekillerimize, yerel yöneticilerimize ve Adana'nın güzide halkına teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de stadın inşasına birlikte başladığımız Çevre ve Şehircilik Bakanı'mıza ve değerli ekibine ediyorum. Onların katkılarıyla hamdolsun ki stadımızı başladığımız gibi en güzel şekilde halkımıza sunma imkanını sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

"AK PARTİ İKTİDARLARI ESER ÜRETMEYİ, HİZMETİ AMAÇLADI"

Kasapoğlu, AK Parti'nin her zaman hizmeti odağa alan bir iktidar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarları, Sayın Cumhurbaşkanı'mız öncülüğünde laf üstüne laf koymayı değil, iş üstüne iş koymayı, eser üretmeyi, hizmeti amaçladı. Bu noktada da hamdolsun halkımızla, gençlerimizle, spor camiamızla daha güçlü, aydınlık yarınlara birlikte yürüyoruz. Kadın odaklı spor politikamız var. Bu manada inşallah Adana'mızda ve ilçelerinde başlatmış olduğumuz yatırım hamlemiz var. Havuzlarıyla, salonlarıyla, semt sahalarıyla sporu tabana yaymak, mahallelere kadar inşa ettiğimiz spor imkanlarıyla mümkün oluyor. Futboluyla, voleyboluyla, basketboluyla, yüzmesiyle, cimnastiğiyle, atletizmiyle inşallah Adana'mızın zaten üstün olan spor ruhunu daha güçlü şekilde yarınlara taşıyacağız. Ben stadımızın ve tüm yatırımlarımızın değerli Adana halkımız ve gençlerimiz için hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese canıgönülden teşekkür ediyorum."

Kasapoğlu, konuşmasının ardından sporcu ve antrenörlerle fotoğraf çektirip, penaltı atışı yaptı. İncelemenin ardından Bakan Kasapoğlu, cuma namazını Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde kıldı.

Yeni Adana Stadı, TFF 1. Lig'deki Adana Demirspor-Altay maçı öncesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılacağı törenle bugün hizmete girecek.

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