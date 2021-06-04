Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılmayı garantileyen Milli Okçu Yasemin Ecem Anagöz için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Antalya'da devam eden Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda elde ettiği dereceyle Japonya’nın Başkenti Tokyo’da yapılacak 2020 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde eden Yasemin Ecem Anagöz’ü kutluyorum. Bireysel Kadınlarda Olimpiyat kotası kazanan milli sporcumuzun başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyor, Yasemin Ecem Anagöz’e Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum.”