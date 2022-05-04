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Haberler Sağlık Bakan Koca: 73 bin 965 sağlık çalışanı bayramda görev başındaydı
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Bakan Koca: 73 bin 965 sağlık çalışanı bayram tatilinde görev başındaydı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı tatilinde 73 bin 965 sağlık çalışanının görev yaptığını açıkladı

Bakan Koca: 73 bin 965 sağlık çalışanı bayramda görev başındaydı
73 bin 965 sağlıkçı bayramda görev başındaydı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "73 bin 965 sağlık çalışanı bayram tatilinde, ülkenin dört bir yanında görev başındaydı. Nöbetçi olanlardan bir kısmı göreve nöbet sonrası da devam etti. Böyle kaç meslek grubu var? İtibar ve emeğin daha iyi maddi karşılığı sağlık çalışanının hakkı. Sonuç çok yakın" ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca bayramda, "NÖBETÇİ İDARİ PERSONEL, MEMUR 1.469 arkadaşım. Bayram tatilinde, görevinizin başında geçirdiğiniz bu gece için minnettarız. Her birinizin bayramını kutlarım. Varlığınızı bilmek bile iyi hissetmek için yeterli." ifadelerini kullanmıştı.

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