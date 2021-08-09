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Haberler Sağlık Bakan Koca açıkladı: Ankara'nın rengi maviye döndü! Yüzde 75 aşılama... Son dakika haberleri
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Bakan Koca açıkladı: Ankara'nın rengi maviye döndü! Yüzde 75 aşılama...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkent Ankara'nın koronavirüs haritasında renginin maviye döndüğünü açıkladı. Ayrıca Ankara'da yüzde 75 aşılama işlemleri tamamlandı

Bakan Koca açıkladı: Ankara'nın rengi maviye döndü! Yüzde 75 aşılama... Son dakika haberleri
HABERTURK.COM / Ajanslar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Ankara, Covid-19’a karşı %75’i aşan aşılanma oranıyla artık Düşük Riskli İller arasında. Haritamızdaki yeni rengi Mavi. Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Konya, başkentin aşı olma kararıyla kararı uygulama hızını örnek almalı." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca "Hakkâri, aşılanma oranıyla Covid-19’a karşı güçlü 13 il arasında. Oranın düşük olduğu Iğdır, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Hakkâri’nin aşı kararını, aşılanma hızını örnek almalı. Van’la Şırnak’tan %75’imiz aşılandık haberini bekliyoruz.

Vaka sayılarının artış hızının durağan hale gelmesi ve vaka sayılarının azalması için önümüzdeki 10 gün çok önemli. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayı ihmal etmemeliyiz." dedi.

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