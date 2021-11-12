Koronavirüs haritasında 3 renk kaldı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadele haritasıyla ilgili güncellenmiş bilgileri veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa ve Hakkari'nin mavi kategoriye geçtiğini duyurdu.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 12, 2021
"HEDEF TEK RENK MAVİ"
Koca, konuyla ilgili sosyal medya Twitter hesabından ilk paylaştığı bilgide, "4 renkli haritadan 3 renkli haritaya geçtik! Şanlıurfa turuncu, hedef tek renk mavi!" ifadelerine yer verdi. Koca yeni paylaşımında ise "Geç kalanlar, kolları sıvayalım! Hakkari de Mavi" dedi.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 12, 2021
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