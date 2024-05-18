Bakan Koca başkanlığında MHRS toplantısı yapıldı

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki beşinci çalışma toplantısının Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldığını bildirdi.

Bakan Koca, "Toplantımızda, imkanların daha verimli kullanılmasını, doğrudan polikliniğe müracaatla alınabildiği gibi randevuyla da alınabilen hizmetleri kapasiteleriyle analiz ettik. Toplantılarımız, planlandığı şekilde diğer şehir ve hastanelerde devam edecek." ifadesini kullandı.

İstanbul’daki 5. Çalışma Toplantımızı Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptık. Toplantımızda, imkânların daha verimli kullanılmasını, doğrudan polikliniğe müracaatla alınabildiği gibi randevuyla da alınabilen hizmetleri kapasiteleriyle analiz ettik.… pic.twitter.com/fIdO6lrNKW — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 17, 2024

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.