Bakan Koca'dan '14 Mart' paylaşımı 0:00 / 0:00

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14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Yarın, (bugün) arkadaşlarımın bayramını kutlamayı unutmayın" ifadesini kullandı.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 13, 2022

Diğer yandan; tıp, siyaset, medya ve sanat dünyasından pek çok ünlü isim de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

— Gökhan Hotamışlıgil (@ghotamis) March 14, 2022

— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) March 13, 2022