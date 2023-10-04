Bakan Koca'dan '4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü' paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Giriş: 04.10.2023 - 22:41 Güncelleme: 04.10.2023 - 22:41
Bakan Koca, paylaşımında, "Çoğu hayvanda bir 'insanlık' vardır. Köpeklerde onu büyütene sadakat, kedilerde evdekilerde sevgi gibi. Evcil hayvanlara özenli davranalım. Onlar dünyanın üyesi, hayatımızın bir parçası. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.