Bakan Koca'dan 8 bin işçi alımı açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı’na 27 bin personel alımıyla ilgili sürece ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Bildiğiniz gibi ÖSYM yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sözleşmeli pozisyonlara 27 bin çalışma arkadaşımızın herhangi bir mülakat süreci olmadan atamaları yapıldı. Yeni çalışma arkadaşlarımız, inşallah en kısa sürede atama süreçleri tamamlanarak görevlerine başlayacak ve bize güç verecekler. Hayırlı olsun diyorum.”

“8 BİN İŞÇİ ALIMI YAPACAĞIZ”

Sağlık Bakanlığı’na işçi alımlarına değinen Koca, “İş-Kur’a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içerisinde Bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

"SÖZLEŞMELİ KADRO SAYISINDA 9 BİN ARTIŞ OLDU"

Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik Koca, “Bilindiği gibi son çıkan yasada yan dal uzmanları ile ilgili bazı düzenlemeler de yer aldı. Ayrıca yasa ile sözleşmeli kadro sayısında 9 bin artış oldu. Bu artışla birlikte başlangıçta Ankara ve İstanbul dışında bütün yan dal uzmanları artık sözleşmeli olacaklar. Kadro sayısının süreçte artışıyla, bütün yan dal uzmanları sözleşmeli olabilme imkanına kavuşacaklar. Tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından önümüzdeki günler de açıklanmasını bekliyoruz” dedi.