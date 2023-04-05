Bakan Koca'dan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Bakan Koca'dan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ndeki değişikliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Bakan Koca'dan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği açıklaması
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne ilişkin Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, teşvik ek ödemesi konusunda beklenen uygulamayı getiriyor ve afet bölgesinde görevli aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarımızın ekonomik şartlarını yeniden düzenliyor. Yeni yönetmelik hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

DSÖ: Her 6 yetişkinden 1'i kısırlık sorunuyla karşı karşıya
SAĞLIK DSÖ: Her 6 yetişkinden 1'i kısırlık sorunuyla karşı ...
Neden her insanın ses tonu farklıdır? İşte, her insanın sesinin farklı olmasının nedeni!
SAĞLIK Neden her insanın ses tonu farklı?
Dr. Yerlikaya: Kanser hastası depremzedelerin konteynerde kalmaları daha uygun
SAĞLIK Deprem bölgesindeki kanser hastalarıyla ilgili ...
İftar sonrasında şişkinliği bitiriyor! Susuzluğu gidererek sindirimi rahatlatan 7 detoks suyu tarifi
SAĞLIK İftar sonrasında şişkinliği bitiriyor!
Oruç sonrası baş ağrısına son! Baş ağrısını anında kesiyor, 1 damlası yetiyor!
SAĞLIK Baş ağrısını anında kesiyor: 1 damlası yetiyor!
Tam bir kolajen deposu: Paça suyu deyip geçmeyin kemikleri sağlamlaştırıyor, vücuttaki toksinleri atıyor
SAĞLIK Tam bir kolajen deposu: Vücuttaki tüm toksinleri ...
Cildin en büyük dostu: Omega-3! Egzama ve sedef tedavisinde bile etkili, cilt kanserini önleyici!
SAĞLIK Egzama ve sedef tedavisinde bile etkili, cilt ...
Uzmanlar uyardı "En az 45 dakika!" Tansiyon, şekeri ve mideyi etkiliyor!
SAĞLIK "Sağlıklı bir iftar en az 45 dakika sürmeli!"
Oruç tutarken kilo vermek mümkün! 'Ramazan'da nasıl kilo verilir?' diyenlere 14 sağlıklı öneri!
SAĞLIK 'Ramazan'da nasıl kilo verilir?' diyenlere 14 öneri
Tam bir antioksidan kaynağı! Kolesterolü düşürüyor, kabızlığı önlüyor: Kanser önleyici mucize ile virüslere savaş açın
SAĞLIK Kanser önleyici mucize ile virüslere savaş açın!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.