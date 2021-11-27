Bakan Koca'dan Almanya'da yaşayan Türkler'e mesaj

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "3,5 Milyon vatandaşımızın yaşadığı 84 Milyon nüfuslu Almanya salgında zor günler geçiriyor. Dün 72.159 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı, 374 kişi hayatını kaybetti. İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var. Hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız." açıklamasında bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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