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Bakan Koca'dan ambulansın önünü kesen sürücüye tepki: Daha iyi olmaz mıydı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beşiktaş'ta hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan bir ambulans ters yöne girmesinin ardından karşı şeritten gelen kadın sürücünün yol vermemesine tepki göstererek: “Toplantıya geç kalmamak için bir hastanın hayatını riske atan sürücü haberleriyle karşılaşmasak daha iyi olmaz mıydı?” ifadelerini kullandı

Bakan Koca'dan ambulansın önünü kesen sürücüye tepki: Daha iyi olmaz mıydı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosya medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da solunum yetmezliği yaşayan hastayı hastaneye yetiştirmek için ters yöne giren ambulansın önünü kesen sürücünün görüntülerine ilişkin, “Toplantıya geç kalmamak için bir hastanın hayatını riske atan sürücü haberleriyle karşılaşmasak daha iyi olmaz mıydı?” dedi.

Bakan Koca ifadelerini şöyle sürdürdü: “Direksiyon başında olmakla ambulansta sedyede olmak arasında kilometrelerce fark vardır. Yol vermek yerine, ambulansta hasta olup olmadığını sorgulayan, eve veya toplantıya geç kalmamak için bir hastanın hayatını riske atan sürücü haberleriyle karşılaşmasak daha iyi olmaz mıydı?”

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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