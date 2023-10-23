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        Haberler Gündem Bakan Koca'dan Gazze açıklaması: Yapacak çok şeyimiz var

        Bakan Koca'dan Gazze açıklaması: Yapacak çok şeyimiz var

        Gazze'ye yardım için Mısır'a giden ekiple ilgili olarak sosyal medyadan açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında "20 kişilik ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanı Sn. Khaled Abdel Ghaffar tarafından karşılandı. Ardından, Gazze için yapılacak işbirliği için bir toplantı gerçekleştirildi. Türkiye'nin özellikle çocuklar konusundaki hassasiyeti bakanlığımızı temsil eden arkadaşlarımızca ifade edildi. İstişareler yoğun bir şekilde devam ediyor" ifadelerine yer verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 18:26 Güncelleme: 23.10.2023 - 18:26
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        "Gazze için yapacak çok şeyimiz var"
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        Sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu değerlendirmede bulundu:

        20 kişilik ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanı Sn. Khaled Abdel Ghaffar tarafından karşılandı. Ardından, Gazze için yapılacak işbirliği için bir toplantı gerçekleştirildi. Türkiye’nin özellikle çocuklar konusundaki hassasiyeti bakanlığımızı temsil eden arkadaşlarımızca ifade edildi. İstişareler yoğun bir şekilde devam ediyor. Mısır, Gazze konusunda, Türkiye ile başlattığı işbirliği sürecini, Türkiye dışında başka bir ülke veya uluslararası kuruluşla çeşitli nedenlerden ötürü tercih etmiş değil. Sağlık Bakanı Sn. Khaled Abdel Ghaffar, ülkemiz adına sürdürdüğümüz ısrarlı takibin sonucunda bizlerle çalışma kararı aldıklarını belirtiyor. Sayın Bakanın, arkadaşlarımca tarafıma iletilen, en kısa süre içinde bizi Mısır’a resmi olarak davet edecekleri haberini ise büyük bir memnuniyetle karşıladım. Gazze için, ülkelerimiz için yapacak çok şeyimiz var.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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        #Fahrettin Koca
        #Gazzeye yardım
        #haberler
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