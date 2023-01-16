Bakan Koca'dan hastane randevusu açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İptal edilmediği halde gelinmeyen randevuların oranı Aralık ayının ilk 10 gününde yüzde 19,9’a kadar geriledi. 1-10 Ocak arasında bu oran yüzde 13,6’ya düştü. Hassasiyet gösterenlere teşekkür ediyorum. Azalan orana rağmen, 1-10 Ocakta iptal edilmeden gelinmeyen randevuların sayısı 705.000" dedi.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 16, 2023
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