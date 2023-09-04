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        Haberler Sağlık Bakan Koca'dan "hiperbarik oksijen tedavisi" paylaşımı - Sağlık haberleri

        Bakan Koca'dan "hiperbarik oksijen tedavisi" paylaşımı

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bodrum Devlet Hastanesindeki Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Bölümüne ilişkin paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 18:21 Güncelleme: 04.09.2023 - 18:21
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        Bakan Koca'dan "hiperbarik oksijen tedavisi" paylaşımı
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        Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "hiperbarik oksijen tedavisinin kapalı bir odada hastalara yüksek basınçlarda aralıklı olarak yüzde 100 oksijen solutularak uygulanan bir tedavi yöntemi olduğunu" bildirdi.

        Bakan Koca, Bodrum Devlet Hastanesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Bölümündeki tedaviden ağırlıklı olarak dalgıçların ve balıkadamların yararlandığını ifade etti.

        Koca'nın bu açıklamasıyla beraber paylaştığı videoda, Bodrum Devlet Hastanesi Sualtı Hekimliği ve Hiberbarik Bölümünden Uzman Doktor Nisa Örmeci, uyguladıkları tedavi hakkında bilgi verdi.

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        Örmeci, paylaşımda hiperbarik oksijen tedavisinin bazı hastalıklarda birincil yöntem olduğunu, bazı hastalıklarda ise diğer tedavilere ek olarak kullanıldığını anlattı.

        Bodrum'daki hastalarının daha çok dalgıçlar ve balıkadamlardan oluştuğunu ifade eden Örmeci, bu tedavinin ardından da hastaları çeşitli yöntemlerle kontrol ettiklerini belirtti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Fahrettin Koca
        #Hiperbarik oksijen tedavisi
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