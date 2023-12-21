Bakan Koca'dan İskenderun Acil Durum Hastanesi'ndeki ilk doğuma kutlama
Hatay İskenderun'da yeni açılan İskenderun Acil Durum Hastanesinde ilk doğum gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni doğan bebeğe sağlıklı ömürler diledi
Giriş: 21.12.2023 - 21:07 Güncelleme: 21.12.2023 - 21:07
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İskenderun Acil Doğum Hastanesi'nde gerçekleşen ilk doğumla ilgili sosyal medya platformu X hesabı üzerinden bir paylaşıma bulundu.
Bakan Koca, mesajında şu ifadelere yer verdi: