Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Sağlık Bakan Koca'dan Kepez Devlet Hastanesi'nde hizmet veren diyaliz ünitesine ilişkin paylaşım

        Bakan Koca'dan Kepez Devlet Hastanesi'nde hizmet veren diyaliz ünitesine ilişkin paylaşım

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'daki Kepez Devlet Hastanesi'nde diyaliz ünitesinden hizmet alanların memnuniyetlerini dile getirdiği video paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Koca'dan Kepez Devlet Hastanesi paylaşımı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca, "Kepez Devlet Hastanesi'nde Nisan 2023'te açılan Diyaliz Ünitesi rutinde 36 hastanın tedavisini sürdürme kapasitesine sahip. Tedavi, ev konforuna sahip tek kişilik odalarda sunuluyor. Hastaların evden üniteye ve üniteden eve nakilleri, hastanenin servis araçları veya gerekli durumlarda hasta nakil ambulansı ile sağlanıyor. Hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

        Bakan Koca'nın paylaştığı videoda, bir hasta yakını, diyaliz ünitesinde tek kişilik odalarda tedavi sunulduğunu belirterek, "Memnunuz, odalar temiz. Buradan alıyorlar ambulansla evimize götürüyorlar, evimizden getiriyorlar. Buraya yatırıyorlar, burada da ilgileniyorlar. Çok iyiyiz. Hocalarımız da, hemşirelerimiz de hepsi güler yüzlü, tatlı dilli" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Videoda, tedavi gören hastalardan biri duygularını "Herkesten memnunum. Hiç rahatsız değilim. Burada rahatım. Doktorlara çok çok teşekkür ederim, bakıyorlar bana. Çok şükür" sözleriyle dile getirdi.

        Yatarak tedavi gören bir başka hasta evindeymiş gibi rahat hissettiğini vurgulayarak, "İyi davranıyorlar. Tek oda da olmak daha iyi, yani böyle rahat evden gelip alıyorlar. Doktorlarım çok iyi. Tahlillerime bakıyorlar, yönlendiriyorlar. Şu anda çok memnunuz" dedi.

        Sorumlu hekim Uzman Dr. Hakan Ulu ise hemodiyaliz ünitesinin 18 Nisan 2023'te tescil alınıp, hasta bakım ve faaliyetlerine başladığını anımsatarak, "Kapasitemiz biri yedek olmak üzere 10 yataklıdır. Ünitemiz diğer hemodiyaliz merkezlerinde olduğu gibi; su arıtma odası, hemodiyaliz alanı, giyinme odası, tartı alanı gibi bölümlerden oluşmakta" bilgisini verdi.

        Ulu, şöyle devam etti: "Bizim bir farklı özelliğimiz, diyaliz ünitemizde 'Bak' sistemini uyguluyor olmamız. Bak sistemini açarsak; cam bölmelerle ayrılmış her hasta için ayrı odalar olarak nitelendirebiliriz. Her hastanın ayrı bölmelerde diyalize girmesinin hastalar açısından konforunu artırıcı etkisi bulunmaktadır. Hastalarımız diyalize alındıktan sonra bu sakin odanın verdiği rahatlıkla isterlerse uyuyarak isterlerse televizyonlarını rahat bir şekilde izleyerek hemodiyaliz tedavilerini tamamlamaktadırlar. Ayrıca dileyen hastamıza kütüphanemizden verdiğimiz kitapları okuyarak da diyaliz hizmetini almalarını sağlamaktayız. Bak sisteminde hastalarımızı yakın gözetim altında tutuyoruz."

        Özellikle yatağa bağımlı hastalarda gerekli görülmesi durumunda tüm diyaliz seansı boyunca hastanın ana ekranlardan ve yine fiziki olarak yakından takip edildiğini belirten Ulu, "Aralıklı tansiyon ölçümleri, pulse oksimetre ile oksijenasyon ölçümünü sürekli olarak diyaliz seansı boyunca yaparak hastalarımızı yakın gözlem altında tutmaktayız" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Gündemde 4 önemli başlık var...
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu: 12 ölü, 19 yaralı
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Livakovic'in geliş tarihi belli oldu!
        Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
        Ölümcül beyin anevrizmasıyla ilgili yeni keşif
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Beşiktaş'ın iptal edilen golü ve penaltı pozisyonu için ne dediler?
        Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü!
        Fındık bahçesinden traktörle geçen ağabeyini öldürdü!
        "Bu duruma yabancı değil!"
        "Bu duruma yabancı değil!"
        İspanya'daki yangınlarla mücadele sürüyor
        İspanya'daki yangınlarla mücadele sürüyor
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Beşiktaş'tan sert tepki: Emek hırsızları!
        Kan donduran olay! Tartıştığı babasının boğazını kesti!
        Kan donduran olay! Tartıştığı babasının boğazını kesti!
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Fatih Camii'nin gizli hazinesi görüntülendi
        Hilary Kasırgası alarmı!
        Hilary Kasırgası alarmı!
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Faizin getirisi doların getirisini geçecek mi?
        Başbakan hesabı ödemeyen turistlerin faturasını ödedi
        Başbakan hesabı ödemeyen turistlerin faturasını ödedi
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Rüzgar, yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Maaş zammında kararı kim verecek?
        Sıcak havalarda rahat uyuyabilmek için neler yapabilirsiniz?
        Sıcak havalarda rahat uyuyabilmek için neler yapabilirsiniz?
        Yengeler yarışıyor
        Yengeler yarışıyor
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj
        KKM'de çözülme için 13 puanlık marj