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        Haberler Sağlık Bakan Koca'dan 'onaylı randevu sistemi' açıklaması | Sağlık Haberleri

        Bakan Koca'dan 'onaylı randevu sistemi' açıklaması

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, onaylı randevu sistemindeki son durumu paylaştı. Koca, İstanbul'un en kritik il durumunda olduğunu belirterek, belli branşlar dışında Megakent'te de sorunun çözüme kavuşmaya başladığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 05.06.2024 - 12:01 Güncelleme: 05.06.2024 - 12:02
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        Bakan Koca'dan 'onaylı randevu sistemi' açıklaması
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, onaylı randevu sistemindeki son durumu paylaştı. Koca, İstanbul'un en kritik il durumunda olduğunu belirterek, belli branşlar dışında Megakent'te de sorunun çözüme kavuşmaya başladığını kaydetti.

        Koca, Kurban Bayramı’ndan sonra ilk dönemin sonuçlarını kamuoyuna duyuracaklarını açıkladı.

        Koca, "Şu an görünen bir iki branş dışında ileri tarihlere randevu alınması gerekmeden sorun çözülüyor. İstanbul en kritik il durumundaydı. Büyük ölçüde İstanbul için de randevu sorunu belirli branşlar dışında çözüme kavuşuyor. Tetkikler için de kapasite kısıtı olan yerler var. Özellikle görüntüleme konusunda sorun yaşayan yerler var. Onlar için de aldığımız tedbirler hayata geçtikçe rahatlama görüyoruz. Tüm bunlara yönelik olarak bayramdan hemen sonra bir basın toplantısı ile onaylı randevu döneminin ilk sonuçlarını tüm kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.

        "ARGE VE PİLOT ÜRETİM YAPILACAK"

        ‘Sağlık Vadisi Projesi’ hakkında bilgi veren Koca, "Cumhurbaşkanımız kararnameyi imzaladı ve Türkiye Sağlık Vadisi kurulmuş oldu. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı şirket kurulumu için gerekli adımları atıyor. Bundan sonra Bilkent Şehir Hastanesi'nin yanında olan arazi tahsis edilerek alt yapı işleri başlayacak. İlk etapta alt yapı araştırma laboratuvarları ve akredite test laboratuvarları kurulacak. AR-GE ve pilot üretim yapılacak. biyoteknoloji alanındaki kalkınmamızın ilk adımını böylece atmış oluyoruz" dedi.

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