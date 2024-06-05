Bakan Koca'dan 'onaylı randevu sistemi' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, onaylı randevu sistemindeki son durumu paylaştı. Koca, İstanbul'un en kritik il durumunda olduğunu belirterek, belli branşlar dışında Megakent'te de sorunun çözüme kavuşmaya başladığını kaydetti.

Koca, Kurban Bayramı’ndan sonra ilk dönemin sonuçlarını kamuoyuna duyuracaklarını açıkladı.

Koca, "Şu an görünen bir iki branş dışında ileri tarihlere randevu alınması gerekmeden sorun çözülüyor. İstanbul en kritik il durumundaydı. Büyük ölçüde İstanbul için de randevu sorunu belirli branşlar dışında çözüme kavuşuyor. Tetkikler için de kapasite kısıtı olan yerler var. Özellikle görüntüleme konusunda sorun yaşayan yerler var. Onlar için de aldığımız tedbirler hayata geçtikçe rahatlama görüyoruz. Tüm bunlara yönelik olarak bayramdan hemen sonra bir basın toplantısı ile onaylı randevu döneminin ilk sonuçlarını tüm kamuoyu ile paylaşacağız" diye konuştu.