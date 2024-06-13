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        Haberler Sağlık Bakan Koca'dan Onaylı Randevu Sistemi açıklaması | Sağlık Haberleri

        Bakan Koca'dan Onaylı Randevu Sistemi açıklaması

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Onaylı Randevu Sistemi'nin değerlendirildiği toplantıya katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 23:46 Güncelleme: 13.06.2024 - 23:46
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        Koca'dan Onaylı Randevu Sistemi açıklaması
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        Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Sağlık Koordinasyon Kurulu ile Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde toplandıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

        "Başhekimlerimiz, eğitim ve klinik sorumlusu hekimlerimizle Onaylı Randevu döneminde şu an için ulaşılan sonuçları ve yeni durumu değerlendirdik. İstanbul'daki en büyük hastanemiz olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi örneğinde, Onaylı Randevu uygulamasının daha başlangıç aşamasında bile çok önemli sonuçlar ortaya koyduğu görülüyor."

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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