Bakan Koca'dan 'organ nakli ilacı piyasadan çekildi' iddiasına yanıt

Organ nakliyle ilgili bir ilacın bulunamadığı, piyasadan çekildiği şeklinde haberler var. İlacın pazardan çekilme nedeni eş ilaçlarla rekabet edemiyor oluşudur. Söz konusu ilacın piyasada eşdeğer etkin maddeli, ikisi yerli üretim 5 muadili bulunmaktadır. Bu konuda bir sorun yok.