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Bakan Koca'dan sağlık atamaları ile ilgili tepkilere cevap

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da gündem olan sağlık atamalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Koca, "Evet #235SağlıkAtamasıKabulEdilemez çünkü 235 yeni atama sayısı değil geçen yıl açılan kadrolardan boş kalan kadro sayısıdır. Yeni atamalarla ilgisi yoktur. Yanlış bilginin doğrudan hızlı yayılması sağlıklı değil" dedi

Bakan Koca'dan sağlık atamaları ile ilgili tepkilere cevap
Bakan Koca'dan sağlık atamaları ile ilgili tepkilere cevap
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da sağlık atamalarıyla ilgili gündem olan "235 Sağlık Ataması Kabul Edilemez" etiketini kullanarak tepkisini dile getirdi.

Bakan Koca, tepkilere karşı 235'in yeni atama sayısı olmadığını, geçen yıl açılan kadrolardan boş kalan kadro sayısı olduğunu söyledi.

"YANLIŞ BİLGİNİN DOĞRUDAN HIZLI YAYILMASI SAĞLIKLI DEĞİL"

Sağlık Bakanı Koca, "Evet #235SağlıkAtamasıKabulEdilemez çünkü 235 yeni atama sayısı değil geçen yıl açılan kadrolardan boş kalan kadro sayısıdır. Yeni atamalarla ilgisi yoktur. Yanlış bilginin doğrudan hızlı yayılması sağlıklı değil" açıklamasında bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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