Bakan Koca'dan 'sokağa çıkma yasağı' sorusuna yanıt

Sokağa çıkma yasağı, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından gündeme getirildi. Corona virüs salgını nedeniyle büyük tedbirlerin alındığı ülkemizde bazı vatandaşlar sokağa çıkma yasağının ilan edilerek, virüsün yayılmasının engellenebileceğini düşünüyor. Konu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya da soruldu. İşte Bakan Koca'nın 'sokağa çıkma yasağı' ile ilgili soruya verdiği yanıt...

'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI' SORUSUNA YANIT

Akşam saatlerinde Türkiye'deki corona virüs vakaları ile ilgili son durumu açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada da gündeme getirilen 'sokağa çıkma yasağı' iddialarına dair soruya yanıt verdi. Bakan Koca "Önemli olan şu dönemde bulaşıcılığı minimalize etmek, süreci 1,5-2 aylık zaman diliminde hepimiz hassasiyet gösterirsek bu sonucu, salgını daha kolay atlatacağımıza, vatandaşımızla bu anlamda bizim nasıl davranmamız gerektiğine dair uyarıları dikkate alınırsa birlikte bu sorunu daha kolay aşacağımıza inanıyorum."Hiçbir kurumda hastaları geri çevirmek sözkonusu değildir" diye konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağıyla ilgili bir soruya 'Böyle bir durum sözkonusu" değil diye cevap verdi.Biz ne kadar bu dönemde yapılması gerekenleri yapmak noktasında hassas davranırsak vatandaşlımızla birlikte bu 1,5-2 aylık zamanın son derece kritik olduğunu, yapılması gerekenlerin çok önemli" ifadelerini kullanarak sokağa çıkma yasağını söz konusu olmadığını söyledi.