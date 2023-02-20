Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde 1 suçiçeği vakası saptandığını, akut bağırsak enfeksiyonlarında da artış yaşandığını söyledi.
Bakan Koca, "Deprem bölgesinde 1 suçiçeği vakası saptandı. Akut bağırsak enfeksiyonlarında artış var, az sayıda hasta yatırılarak tedavi ediliyor. Grip vb. vakalarda salgın oluşturacak durum görülmüyor. Yalan haber ve panik halkın sağlığını bozar" dedi.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 19, 2023
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