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Bakan Koca: 'Doktorlar şiddeti hak ediyor' düşüncesi insanca bir düşünce değildir

Doktorların maruz kaldığı şiddetle ilgili olarak sosyal medyadan bir mesaj yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 'Doktorlar şiddeti hak ediyor' düşüncesi insanca bir düşünce değildi...

Bakan Koca: 'Doktorlar şiddeti hak ediyor' düşüncesi insanca bir düşünce değildir
Bakan Koca: Doktor şiddeti değil saygıyı hak ediyor
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Doktorlar başta olmak üzere sağlık personelinin maruz kaldığı şiddet olaylarıyla ilgili sosyal medya Twitter'dan bir mesaj yayınlan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor” düşüncesi insanca bir düşünce değildir. Telaffuzu şiddet suçudur. Daha ötesi suçlunun yıllarına mal olabilir. Sorumlu vatandaşlar olarak bu hastalıklı “Ama” sözünün yanınızda söylenmesine bile asla izin vermeyin. Doktorlar SAYGIYI hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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