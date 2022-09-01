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Haberler Sağlık
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Bakan Koca: Doktorların görev yerlerinin belirleneceği süreç başlıyor

Sağlık Bakanı Koca, Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile binlerce doktorun görev yerini belirleyecek tercih sürecinin bugün itibarıyla başlayacağını açıkladı

Bakan Koca: Doktorların görev yerlerinin belirleneceği süreç başlıyor
Doktorların görev yerlerinin belirleneceği süreç başlıyor
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DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih sürecinin bugün başlayacağını duyurdu.

DHA'nın haberine göre; Bakan Koca, göreve yeni başlayan 13 bin 163 doktorun tercih sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "13 bin 163 doktorun görev yerinin belirleneceği 106'ncı Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası için tercih süreci http://pbs.saglik.gov.tr'den yarın (bugün) başlıyor. Bugün (dün) online olarak katıldığım toplantıda doktor ve uzman doktor ihtiyacı olan sağlık kurumlarımız için değerlendirmeler yaptık" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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